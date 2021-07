JELENA DOKIĆ SE RASPLAKALA U TELEVIZIJSKOJ EMISIJI: Moram da kažem ovo, RASPAŠĆU SE! Prisetila se OCA...

Voditelj je pomenuo Ešli Barti koja je osvojila Vimbldon u ženskoj konkurenciji, a do izliva emocija došlo je kada se pokrenula priča o porodici Barti koja joj je najčvršća potpora na putu ka uspehu

"Zaista jeste neverovatna, ali samo želim da kažem ovo i raspašću se. Dajte mi 15 sekundi", rekla je Jelena.

Ono što je Dokićevu dirnulo jeste upravo odnos Ešli Barti sa njenim roditeljima, pošto je Jelena imala puno problema sa svojim ocem Damirom koji ju je čak i tukao.

Brave, important words about the importance of the family support Ash Barty received, from someone who knows the other side - Jelena Dokic.



