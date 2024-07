Čujemo se: Jelena otkrila kakve planove ima sa Rajačićem, pa otkrila da li će dati Ivanu njihovog psa Beku! (VIDEO)

Jelena Ilić Marinković prošle noći je gostovala u emisiji "Narod pita" sa Ivanom Marinkovićem. Njih dvoje su se prvi put suočili nakon Elite.

Pred sam početak emisije, Jelena je odgovarala na pitanja novinara Pink.rs-a.

- Provodim vreme tako što se trudim da se odazivam na obaveze koje imam, a ostalo vreme koristim da provodim sa dragim ljudima. Narednih dana mi je cilj da se odmorim. Moram da kažem da sam sa Ivanom razmenila par poruka strogo poslovno - rekla je Jelena pa dodala:

- Preselila sam se, ne živim više u starom kraju. Navikavam se na mir.

Jelena je nakon toga otkrila gde je njen pas Beka:

- Poslala sam Ivanu neke fotografije jer je Beka kod mojih, a jedva čekam da dođe kod mene, biće malo kod mene, malo kod Ivana - rekla je Jelena pa priznala ko se kome prvi javio ona Ivanu ili on njoj:

-Iskreno ne sećam se, ali mislim da se Ivan meni javio nakon žurke, sve je bilo poslovno.

Jelena je otkrila šta se dešava sa njom i Urošem Rajačićem:

- Ne bih toliko pričala o tome, slegli su mi se utisci, ali nisam promenila mišljenje o svemu. Najbitnije je da je on na sigurnom, moram da kažem da nikada nismo pričali na temu kako ljudi sa strane gledaju na to što smo mi imali - dodala je Jelena pa se osvrnula na to što ona i Ivan nisu bili intimni u braku:

- Svašta se izgovorilo u afektu, a ne bih pričala baš na tu temu - rekla je Jelena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: I.S., N.B.