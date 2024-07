Prvo suočavanje nakon prevare: Jelena ne krije gnev prema Ivanu, javno ga prozvala, pa otkrila ko će podneti zahtev za razvod braka! (VIDEO)

U toku je emisija 'Narod pita' voditelj Milan Milošević ugostio je Ivana Marinkovića i Jelenu Marinković koji su ove noći tu da saslušaju sva pitanja i odgovore vernim gledaocima i čitaocima TV Pink i Pink.rs portala, ali i da saslušaju kritike, kao i savete.

Na samom startu emisije Jelena Marinković i Ivan Marinković suočili su se nakon što ga je javno prevarila. Jelena je priznala da će da prva podnese zahtev za razvod braka, te je otkrila zbog čega će ga ostaviti.

-Ja se osećam nikad bolje, pišu mi muškarci na Instagramu, ali ja to ne otvaram. Ima svakako udvrača, ali mene to ne zanima.

Da li je osuda bila veća nego što si očekivala? - upitao je Milan,

-Ne, baš sam se šokirala. Ljudi mi prilaze na ulici i čestitaju mi jer sam izašla iz toksičnog odnosa - rekla je Jelena.

-Odnos nam nije bio toksičan, mislim da je ovo smišljena igra. Imala je ozbiljna mu*a i svaka joj čast na tome. Ja joj želim sve najlepše u životu, želim joj da postane majka, ali pratiću kako će njih dvoje funkcionisati. Želim da vidim da li je bilo vredno to što je uradila - rekao je Ivan.

Ovo je malo kontradiktorno obzirom da si joj u najvećim svađama govorio da neće postati nikada majka, a da ona zna i zašto - rekao je Milan.

-Pa dobro, to je u svađama. Ja ću njoj dati posle privezak koji je mi je ona poslala u Zadruzi 6, a to je slovo B. Želim joj da se sad preseli na Vračar, obzirom da sam ja živeo u centru grada Beograda - rekao je Ivan.

-Ovu patetiku ne mogu da slušam iskreno, lakše mi je da slušam uvrede nego da priča ovo - rekla je Jelena.

-Ja mislim da je ona mene obziljno obmanula i da me nagovorila da uđem u ovu sezonu rijalitija - rekao je Ivan.

-Ovo su totalne budalaštine, ja čak nisam ni htela da uđem u rijaliti nego me je on naterao - rekla je Jelena.

-Ja sam morao da uđem, obzirom da je njoj jedini uspeh da joj u CV piše da je živela u Beogradu. Ona je mene htela da iskoristi u rijalitiju i da me obmane da se ta porukica nije desila. Ona da se nije saznalo ostala bi i dalje da živi u mom stanu - rekao je Ivan.

Da li ste vi podneli zahtev za razvod braka? - upitao je Milan.

-Ne iskreno nisam imala vremena jer dok sam se raspakovala, odmorila. Prva ću to uraditi što pre, ja znam da on to ne želi zato mi šalje patetične poruke - rekla je Jelena.

-Ovo je laž, ja sam doktor za tebe. Sve ste se očešale od mene, tebe sam doveo iz Leskovca, pa si 6 godina živela u rijalitiju. Lepo je što ima samopouzdanje što se tiče razvoda, treba ona to da uradi jer što bih ja plaćao. Ona je navikla da ja sve to plaćam godinama, sad joj verovatno plaća sestra - rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P