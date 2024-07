Iskoristiće je: Ivan progovorio o Jeleninoj aferi sa Rajačićem, pa otkrio istinu o njenim abortusima (VIDEO)

Ivan Marinković gostovao je prošle noći u emisiji "Narod pita" sa svojom uskro bivšom suprugom Jelenom koja ga je javno prevarila u Eliti sa Urošem Rajačićem.

Na samom startu razgovora sa Ivanom, ona nam je otkrio kako se oseća posle svega i da li je sa Jelenom razgovarao pre emisije.

- Isto mi je, nije se ništa naručito promenilo, ali tokom emisije ću izbaciti sve iz sebe, kada njoj budem rekao sve što želim - rekao je Ivan pa se osvrnuo na to što Jelena ne sme da ga gleda u oči tokom razgovora:

- Predpostavljam da je to ženski ponos, inat. Ja bih voleo da sme da me pogleda u oči. Iskreno ja mislim da se ne blamiram, ali neću dati da neko izmišlja stvari o meni, mojoj deci, mojim pokojnim roditeljima. Ja moram da kažem da sam ja ovo sve doživeo, a ovo je njen ponos, podigla se, ali stići će je sve. Što se tiče izvinjenja nisam očekivao, jer mi se nije tamo izvinila. Mene je Jelena lagala šest meseci - dodao je Ivan.

Ivan je potom otkrio da nema šanse za pomirenje:

- Nikako, sada se videlo da ona mene nije volela uopšte. Moram da kažem da mi je drago što joj se dešava to sa Urošem, jer ona normalnog muškarca, ali teško. On će nju da iskoristi, a ona je ta koja njega želi baš, pipkala ga je po polnom organu, ona njega moli da je je*e - rekao je Ivan.

Ivan se potom osvrnuo na svoje navode da je Jelena pre braka sa njim tri puta abortirala:

- To je istina, ja sve to znam, ona je bežala od toga, to nije sa mnom, to je bilo sa nekim prethodnim muškarcima, to je njena sramota. NAjgore je što sam ja bio uz nju dok se svađala, a ona meni ponižava porodicu i pokojnu majku za koju je rekla da nisam išao na njen grob, a Jelena išla sa mnom. - rekao je Ivan, pa dodao da li je spreman za novu vezu:

- Jesam, ali lagano, ne jurim za onom stvari, kod mene niko neće prespavati, ali sutra mi dolazi moja cimerka Bojana Pavlović - rekao je Ivan.

