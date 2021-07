VATRENI OBRAČUN PREKINUO UTAKMICU U VAŠINGTONU - Navijači čuli PUCNJAVU, u panici bežali sa tribina!

Predstavnik policije glavnog grada SAD Ašan Benedikt, potvrdio je da se pucnjava dogodila između osumnjičenih koji su se vozili u dva automobila, da je ukupno troje ljudi ranjeno, kao i da je jedna žena koja se slučajno našla ispred stadiona povređena, ali ne i životno ugrožena, prenosi AP.

Pucnjevi su odjekivali na stadionu, pa je nastala velika panika na tribinama.

"Odjednom je na stadionu zavladala kolektivna panika, posebno kod trećeg ulaza, gde je došlo do pucnjave. Sa razglasa se niko nije oglasio dobrih pet minuta i nastao je opšti haos. Niko nije znao šta se događa, čak ni službena lica koja su bila na stadionu. Navijači su se krili ispod stolica, helikopteri policije su leteli iznad stadiona, čule su se sirene", rekli su navijači za "Vašington post"

"Bilo je haotično. Čuli smo brzu rafalnu paljbu, ali nismo znali gde se puca", izjavio je jedan sudija sa meča".

Players, including Fernando Tatis Jr. Just ran into stands and grabbed family members and brought them to clubhouse. pic.twitter.com/DlC1bSv3I7