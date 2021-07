Đoković: Idem na zlato, onda ću razmišljati o Njujorku

Najbolji teniser sveta Novak Đoković izjavio je da želi zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Tokiju i da godinu kruniše trijumfom na US openu u Njujorku.

Đoković je u intervjuu agenciji MINA istakao da je patriotizam presudio da donese odluku o nastupu na OI u Tokiju.

"Osećaj kada predstavljaš svoju državu na najvećoj smotri u istoriji sporta je nezamenljiv. Olimpijske igre su nešto posebno", izjavio je Đoković u intervjuu za agenciju MINA.

On je naveo da se oseća lepo, ispunjeno da je pun samopouzdanja zbog pobeda koje je nanizao u poslednjih nekoliko meseci.

"Nadam se najboljem u Tokiju, idem na zlato. Cilj mi je da se dokopam medalje, nadamo se zlatne. Idem na zlatnu medalju, to nije tajna. Onda ću razmišljati o Njujorku, da pokušam da kompletiran sve", rekao je Đoković.

Komentarišući dosadašnji tok sezone, on je istakao da je ona već jednako uspešna, kao najuspešnije sezone, koje je do sada imao u karijeri.

"Osvojiti tri grend slema je za mene bio vrhunac u tim najboljim sezonama 2011. i 2015. godine. Ove godine sam već osvojio prva tri grend slem turnira. Ostaje US Open u Njujorku i Olimpijske igre. To su dva najveća cilja do kraja sezone. Kao što rekoh naporno jeste, ali zbog niza pobeda koje imam samouveren sam i imam samopouzdanja", zaključio je Đoković.

