Novak Đoković je najtraženija "roba" u olimpijskom selu u Tokiju. Čini se da svi sportisti sveta žele da se upoznaju ili bar da naprave selfi sa najboljim teniserom sveta.

Možda i najsimpatičniji slučaj "Nolomanije" je način kako je nemačka džudistkinja Đovana Skokimaro proslavila to što je uspela da uradi selfi sa našim Noletom.

Đovana je krenula da skače od sreće čim se Novak okrenuo, a ovaj video se vrlo brzo proširio društvenim mrežama. Nemačka džudistkinja koja je 2017. godine na EP osvojila srebrnu medalju, nije mogla da sakrije osmeh na svom licu.

and this is the selfie that brought her so much joy! pic.twitter.com/uLVbjoem8n