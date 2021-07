'AJDE, BRE!' ĐOKOVIĆ SLOMIO NEMCA! Srbin brzo izmorio Štrufa i plasirao se u osminu finala! IDEMO DALJE, NOLE!

Najbolji teniser sveta nastavlja pohod na zlato u Tokiju.

U drugom kolu takmičenja na Olimpijskim igrama rival srpskom teniseru Novaku Đokoviću bio je Nemac Jan-Lenard Štruf. Nole je pobedio rezultatom 2:0 (6:4, 6:3), posle nešto više od sat vremena igre.

Do sada su se Srbin i Nemac susretali pet puta, a Đoković je svaki put dominirao. Štruf je prvom teniseru sveta uspeo da uzme samo jedan set i to na US openu prošle godine.

Naredni Noletov rival biće Španac Alehandro Davidovič – Fokina.

UŽIVO:

DRUGI SET:

5:3 - Uspeva Nemac da smanji prednost Đokovića, ali Nole je već obavio teži deo posla.

5:2 - Jedan gem deli Novaka od osmine finala!

4:2 - Još samo dva gema do kraja! Deluje da je Nemac ostao bez energije. Nije ostalo mnogo do osmine finala za Srbina!

4:1 - Nole mnogo ozbiljniji ušao u novi gem! Potvrdio je brejk i igrao odlično.

3:1 - NOVI BREJK NOVAKA!

2:1 - Nemac ne odustaje. Odličnim riternom dolazi do brejk lopte, a onda posle duge razmene s osnovne linije smanjuje Noletovu prednost.

2:0 - Novak pravi brejk i uspeva da povede! Proslavio je Novak najduži poen uz "'Ajde bre", sve bolje deluje na terenu...

1:0 - Odličnom forhend paralelom sa osnovne linije rešio je Đoković gem na svoj servis i poveo u drugom setu!

PRVI SET:

6:4 - Proradio je Novakov ritern u idealnom trenutku.

5:4 - Furiozno je dobio ovaj set Novak! Ređa asove kao na traci...

4:4 - Agresivno igra Nemac! Snažno servira, dobio je i osmi gem, mada je posle 40:0 bio uzdrman s dva poena u Novakovu korist, ali ipak je ostvario cilj!

4:3 - Maestralan servis gem Đokovića i bez izgubljenog poena dolazi do nove prednosti.

3:3 - Štruf nema problema na svoj servis, ponovo je prepustio samo jedan gem Noletu.

3:2 Novak sada lakše dolazi do servis gema. Imao je Nemac 0:15, ali to je bilo sve i Srbin sa četiri vezana poena završava gem.

2:2 - Sjajan otpor Nemca u prvom setu. Štruf bez većih problema osvaja svoj servis gem i stiže do novog izjednačenja.

2:1 - Nole se mučio na svoj servis, dozvolio je Štrufu čak i da dođe do brejk lopte, ali je vrlo brzo iznudio njegovu grešku za izjednačenje. Zatim je i osvojio drugi gem na meču.

1:1 - Izjednačenje! Štruf dobija gem na svoj servis. Bilo je 40:30, ali je Nole pogrešio i pustio da Nemac preuzme gem.

1:0 - Vodi Novak! Siguran je Srbin na svoj servis, a meč je otvorio asom!