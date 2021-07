'SLUČAJ ČAVIĆ' I NA OVIM IGRAMA, NOVA NEPRAVDA U BAZENU: Svi videli ko je prvi stigao - osim organizatora! (FOTO)

Ono što je je doživeo Milorad Čavić na Olimpijskim igrama 2008. godine u Pekingu, videli smo i na Olimpijskim igrama u Japanu 2021. godine!

Sada je ipak incident sa time ko je prvi završio trku desio u polufinalu, pa nije bilo toliko bitno.

Naime u završnici polufinalne trke na 100 metara leptir Australijanka Ema Mekeon i Kineskinja Jufei Žang vodile su ljutu borbu, a prema zvaničnim rezultatima završile su trku sa istim vremenom.

Podelile su prvo mesto sa 55,82 sekunde, ali se na jednom snimku jasno videlo ko je prvi dodirnuo zid bazena! Australijanka je jasno bila u prednosti, ali je morala da podeli prvo mesto.

Ovo je mnoge podsetio na trku Majkla Felpsa i Milorada Čavića na 100 metara leptir u finalu u Pekingu, kada je zlato nepravedno pripalo Amerikancu.

Ema Mekeon je inače uzela već dve medalje i planira da do kraja tamičenja napadne čak sedam odličja!

Pogledajte još jednom ovaj finiš i procenite sami:

Of course it doesn't really matter, but how did Emma McKeon not win that heat from here? #Olympics pic.twitter.com/01fuWKRlHC