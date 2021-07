SKAKALA I VRIŠTALA OD SREĆE! Šampionka pala u trans kada je u Tokiju videla Novaka Đokovića, a evo šta je tražila od njega! (VIDEO)

Naime, Nemica je objavila video-snimak na kome se vidi koliko joj je značio selfi sa Novakom. Praktično je vrištala dok je trčala u pravcu osobe koja je to snimala.

When you get a selfie with Novak Djokovic 😍



(Credits: giovanna_sco on IG)#Tokyo2020 #Olympics #DjokoMania@DjokerNole @jelenadjokovic pic.twitter.com/M0vhvszpkb