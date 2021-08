DRUGIMA SE PRAŠTAJU GREŠKE, ALI NOVAKU - NE! Ovaj tekst je uzdrmao svetski tenis!

Novak je na Olimpijskim igrama u Tokiju doživeo neuspeh. Doživeo je bolan poraz u polufinalu od Aleksandra Zvereva i tako propustio sjajnu priliku da ove godine stigne do "zlatnog kalendarskog slema".

Novak je bes zbog propuštene prilike iskalio na meču za bronzu, protiv Španca Karenja-Busti. Njegovo bacanje i lomljenje reketa mnogi su iskoristili kako bi ponovo predstavili Srbina kao najvećeg negativca belog sporta.

U komentaru koji je osvanuo na portalu "TennisBuzz" govore o dvostrukim standardima svetskih medija i sramnom omalovažavnju srpskog teniskog asa.

"Da li je Đokovićeva frustracija bila iznenađujuća? Mislim da smo to morali da očekujemo. Sa druge strane, ako postoji jedna stvar u koju smo sigurni, onda je to medijska hajka na Novaka kada napravi pogrešan korak. Da li je to pošteno ili ne, sasvim je drugo pitanje. Naslov Dejli star-a (britanski portal) "Trenutak kada Novak baca reket na tribine nekoliko meseci nakon što je pogodio sudiju lopticom" jasan je primer kako mediji diktiraju naraciju da je Đoković loš momak", ističe se u pomenutom tekstu.

Novinari ovog portala su se osvrnuli i na aktuelnu temu o mentalnom zdravlju sportista.

"Ono što je posebno teško pomiriti je da isti mediji koji su pružali podršku sportistima u debati o mentalnom zdravlju takođe predvode klevetanje Đokovića. Osaka, Bajls i Ben Stouks su nedavno govorili o tim stresovima i njima se pridružio i fudbaler Tajron Mings. To je debata koja nam je potrebna, ali nije dobro kada mediji biraju prema kome će pokazati razumevanje. Nije u redu birati one prema kojima želimo da pokažemo razumevanje. Đoković nije otvoreno razgovarao o mentalnom zdravlju, ali zar i on ne bi mogao da se suoči sa mentalnim izazovima? On preuzima herkulovski zadatak pokušaja stvaranja istorije: kalendarski slem. Dodajte tome i očekivanja jedne nacije na Igrama, odvojenost od porodice, u centru je pažnje...Poenta nije spoznaja da Novak nije savršen, već zašto su ljudi toliko tvrdoglavo rešeni da mu nikada ne oproste mane?" piše između ostalog u tekstu.

Ističu da Novak nema isti tretman kao drugi uspešni sportisti.

"Razlika je u tome što za ostale sportske veličine odbacujemo mane i definišemo ih po veličini. Kod Novaka, previše njih želi da odbaci veličinu i definiše ga po manama".

Dvostruki aršini su viđeni na ovim Olimpijskim igrama.

"Dupli standardi se nastavljaju sa onim što se desilo na Olimpijskim igrama. Omalovažavajući ga zbog mentalne greške pod pritiskom, dok svi zagovaraju podizanje svesti o mentalnom zdravlju, ti dvostruki standardi su prerasli u potpuni smrad"

Ovaj sjajan tekst pohvalila je i legendarna američka teniserka Kris Evert.

Great article….I like Novak. He’s human. He’s smart. He’s evolved and thoughtful about improving the sport for players. He gives back to his country. He admits his shortcomings. He has passion. He’s not afraid to get into the trenches….Let’s start to celebrate his greatness… https://t.co/WWDY6NZ4GW