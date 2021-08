'SPREMAN SAM ZA REVANŠ!' Mali odgovorio slavnom treneru: Gale je već počeo da vrda!

Dragan Jović je otkrio kako je izgledala njihova partija stonog tenisa. Ipak, nije se dugo čekalo na odgovor. Ministar Siniša Mali bio je spreman.

- Evo kako je najbolji trener na svetu Dragan Jović priznao da sam ga pobedio u stonom tenisu. Kaže da me je „malo pustio“, a onda nije uspeo da me stigne i izgubio je pet jedan. Mogao je da smisli i neki bolji izgovor. Ipak, pružiću mu priliku za revanš, mada već je počeo da „vrda“ i kaže da ga malo boli leva ruka. Čekamo da prođe ruka, pa ćemo ponovo da odmerimo snage. Nemoj Gale, molim te, više da me puštaš da te pobeđujem - poručio je Mali slavnom treneru.

Sport dobija pravi oblik, i onu svoju najbolju stranu, upravo kad su zdrave "varnice" među rivalima.

Na Galetu je da se spremi za revanš, a jedno je sigurno, spektakl je zagarantovan.