DA LI ĆE MIKEC DOBITI ZLATO? Evo šta kaže o tome srpski strelac

Srbija je do sada osvojila šest olimpijskih medalja, a prvu radost nam je doneo iskusni strelac Damir Mikec. On je "upucao" srebro u disciplini 50 metara vazdušni pištolj, a to srebro bi moglo da postane zlato!

Organizacija "Ujedinjeni za Navida" pokrenula je inicijativu da MOK oduzme zlato Irancu DŽavadu Forugiju jer je navodno član terorističke organizacije. Sada se povodom toga odlasio i naš strelac.

"Pratim naravno, ali znam koliko i vi. Jedino što pratim zajedno sa strelcima i vidim da i oni negoduju. Jedan veliki olimpijski šampion je na svom nalogu na društvenim mrežama upitao kako je uopšte terorista mogao da se nađe na Olimpijskim igrama", rekao je Mikec gostujući na RTS-u.

Ipak naglasio je da bi više voleo da je zlato osvojio na strelištu, te da je pitanje koliko bi bilo fer da se sada Forugiju oduzme medalja.

"Opet, neki moj stav je da je on zauzeo poslednje mesto o tome se ne bi ni diskutovalo. Da li bi bilo fer da mu se sad oduzme medalja, ni to nisam siguran. Meni bi bilo draže da sam tu najsjajniju medalju osvojio na streljačkoj liniji", dodao je on.

Dodao je i da ovaj slučaj ne može da zastari, te da ukoliko se u bilo kom trenutku ispostavi da je Forugi član terorističke organizacije Srbija bi mogla do zlata.

"Opet ako je to protiv te olimpijske povelje i protiv pravila sporta, mi znamo da je međunarodni olimpijski komitet ima tih 11 povelja, nama je najpoznatija povreda doping pravila, ali ima i ostalih deset. Sad ne znam da li traže dokaze, ali znam da taj slučaj ne može da zastari", zaključio je on.

A vremena za slavlje nema. Pripreme za Pariz kreću odmah i Mikec želi da i 2024. na svojim petim olimpijskim igrama zasija.

"Pariz je sutra, iza ugla. Meni je i između Rija i Tokija tako brzo prošlo tih pet godina. Malo je specifično jer nemamo onu postolimpijsku godinu gde sportista malo može nešto kao da se opusti. Ja imam sledeće godine Svetsko prvenstvo gde je prilika da se kvalifikujem. Ja ne smem da se opustim i sada imam još veću motivaciju za veći rad i bolji rad. Sledeći cilj mi je da se kvalifikujem za moje pete Igre", zaključio je on.

