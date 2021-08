DRAMA NA TENISKOM TERENU: Igraču pozlilo, pa dobio stravične pretnje!

Igralo se po velikoj vrućini. U osmom gemu prvog seta Fric je ostao bez daha. Spustio je reket na teren i zatražio lekarsku pomoć.

Zatražio je da mu izmere pritisak jer se osećao slabo. Nakon ukazane pomoći je nastavio meč i izgubio sa 7:6, 6:3.

Potom se oglasio na društvenim mrežama.

– Hej, dobro sam. Razočaran sam, ovo je verovatno jedna od najčudnijih stvari koje sam doživeo. Srce je poludelo bez razloga. Samo sam nastavio jer je bilo toliko čudno da sam mislio da će možda nestati taj osećaj. Stvarno mrzim odustajanje, čak i ako je to možda nekad pametnije učiniti – napisao je na Tviteru.

Fric je na tom meču bio favorit. Zbog poraza su ga napali kladioničari.

Hey guys...I’m okay 😞 probably one of the weirdest things I’ve ever experienced... heart was going absolutely crazy for no reason, I only continued cause it was so odd I thought it maybe would go away and I really hate quitting even if it was probably the smart thing to do