NOVAK DOBIO BITKU PROTIV ATP-a! Teniski rat se zahuktao, ali Đoković vodi: Stigli su dugo čekani odgovori

Srpski teniser uspeo je da "probudi" pozitivnu reakciju ATP-a.

Novak Đoković je nedavno ispred PTPA organizacije održao vandrednu konferenciju na kojoj je govorio o "teniskom ratu" koji vode njegova organizacija i ATP.

Neposredno pre toga svetskog broja jedan naljutilo je to što ATP ne razgovara sa čelnicima njegove organizacije odnosno ne odgovara na 30 pitanja koja su im poslali. Pored toga poznato je da ATP želi da sprovede 30-godišnji plan kojim će oni sami bez tenisera odlučivati o povlasticama i obavezama.

Međutim, zbog reakcija srpskog asa sve je sprečeno!

Novak Đoković podelio je saopštenje PTPA kojim se zahvaljuje ATP-u i saopštava da je ta organizacija odgovorila na ranije postavljena pitanja.

Prenosimo saopštenje PTPA:

"Pre tri nedelje, postalo je jasno da ATP želi da izglasa predloženi 30-godišnji (sada već 31-godišnji) plan. Uz podršku igrača, razvili smo brzu strategiju odgovora da:

Učinimo da se PTPA prepozna kao asocijacija od igrača za igrače. Da ohrabrimo ATP da se odgovori na mnogo pitanja koje je naš tim postavio o planu. Izveštavamo da su tri ključna trenutka ostvarena. Sa zadovoljstvom javljamo da se ATP obratio PTPA i još važnije da su koncentrisani na brige igrača. Oni su odgovorili na mnoga naša pitanja", napisano je u saopštenju.

PTPA je razvrstao odgovore ATP u četiri opšte kategorije.

1.Odgovori koji su pomogli i razjasnili stvari

2.Odgovori koji su pomogli, ali je potrebno još informacija

3.Nezadovoljavajući

4.Pitanja koja još uvek čekaju odgovor

Lots of work awaits us while we better the game for all. Very grateful we are making substantial progress. Thanks to @atptour for addressing our questions, thanks to @ptpaplayers for giving more feedback at https://t.co/3kLo99toZr #weareinthistogether 🙏💪 https://t.co/uUBtEOiU1m