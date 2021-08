Porodična drama Milice Mandić za koju se nije znalo: To mi je bila istinska motivacija za zlato u Tokiju!

Sve je otkrila u jednom intervjuu po povratku u Beograd.

Ako ste mislili da je Milici Mandić, našoj sada najuspešnijoj sportistkinji, sa dva olimpijska zlata, lako u životu, pomislite opet.

Miličina majka Vesna je pre tri godine imala težih zdravstvenih problema, ali kako kaže, uspela je da se izbori i izađe kao pobednik.

– Moja Vesna je sve iznela damski, bez ikakvog pogovora. Bili su to strašni problemi, ali sam se u tim trenucima trudila da se briga ne vidi na meni. Shvatila sam koliko je ona jaka žena i istinski me je motivisala za ove Olimpijske igre – otkrila je Mandićeva za Informer.

Ona već razmišlja i o svojoj porodici. Sa verenikom Markom je već osam godina, sad su ih proslavili.

– Nas dvoje smo dugo zajedno, vereni smo i svadba je logičan sled okolnosti. Iskreno, jedva čekam taj drugi deo života posle sporta. Ove godine Marko i ja smo proslavili osam godina veze, a sada ćemo to krunisati brakom. Dugo to čekamo i istinski se radujemo što ćemo osnovati porodicu. Koliko dece planiramo, o tome ne želim da pričam i to će ostati među nama – počinje priču Milica za Hit i objašnjava da su njih dvoje još prošle godine hteli da stanu na ludi kamen:

– Nas dvoje smo dugo zajedno, vereni smo i svadba je logičan sled okolnosti. Iskreno, jedva čekam taj drugi deo života posle sporta. Ove godine Marko i ja smo proslavili osam godina veze, a sada ćemo to krunisati brakom. Dugo to čekamo i istinski se radujemo što ćemo osnovati porodicu. Koliko dece planiramo, o tome ne želim da pričam i to će ostati među nama – počinje priču Milica za Hit i objašnjava da su njih dvoje još prošle godine hteli da stanu na ludi kamen:

Kada bude dobila decu sa Markom, Milica bi volela da im pruži detinjstvo kakvo je ona imala. Rođena je u Beogradu, gde je i odrasla, a uz roditelje i stariju sestru Jovanu nikada joj ništa nije falilo.

– Kad pomislim na detinjstvo, odmah mi na pamet padne park Tašmajdan, gde su moju sestru i mene vodili majka Vesna i baka Živanka. Najviše smo volele da se igramo “između dve vatre”, ali i da se penjemo po drveću, to nam je bilo posebno zanimljivo. Kada se izmorimo, sednemo da pojedemo kokice sa prelivom od čokolade i malina. Bilo je to lepo i srećno doba i uvek ga se rado setim.

Autor: