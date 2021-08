NADAL MORAO DA NAPUSTI AMERIKU! Španac OČAJAN, prolazi kroz težak period

Španski teniser Rafael Nadal zbog problema sa povredom stopala napustio je Ameriku i otputovao kod svog doktora Anhela Ruiza Kotora u Španiju.

Nadal prolazi kroz jedan od najtežih perioda u karijeri. Povreda stopala mu zadaje ozbiljne muke. Propustio je zbog nje Vimbldon, Olimpijske igre u Tokiju, u zadnji čas je otkazao učešće u Torontu, a u sredu je saopštio da neće moći da igra ni u Sinsinatiju.

Kako stvari sada stoje, mogao bi da propusti i US open.

"'Prošao sam mnogo teških perioda sa doktorom Anhelom Ruizom Kotorom. On je doktor, a ako sam kod njega to znači da situacija nije dobra. Ipak, on je veoma pozitivna osoba, što je u svetu medicine važno" rekao je razočarani Nadal.

Podsetimo, Rafa je nedavno igrao na turniru u Vašingtonu, međutim, eliminisan je već u drugoj rundi od Lojda Herisa. Odmah nakon poraza Španac je otkrio da ga stopalo i dalje muči.

