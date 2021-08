CICIPAS POKUŠAO DA POLOMI REKET! Pogledajte neverovatnu scenu iz Toronta! (VIDEO)

Imao je velikih problema da vrati servise Opelke, koji je često išao i na mrežu i pogađao neke zaista sjajne udarce.

Cicipas je izgubivši drugi set izgubio i nerve i u tom momentu pokušao je da polomi reket. Odigrao je ramom jedan udarac iz bekhenda, tj poen je značio i set za Opelku, a Stefanos je iz sve snage bacio reket.

Pokušao je da ga slomi, ali nije uspeo, pa je pokušao i drugim bacanjem, ali bez uspeha - reket je preživeo.

Cicipas je posle meča rekao da je bio svestan šta ga čeka.

Toronto tennis fans were treated to high drama on Satruday afternoon, with American Reilly Opelka upsetting No. 3 seed Stefanos Tsitsipas in Day 6's Cashmere Match of the Day. 🔥#NBO21 pic.twitter.com/2zLSBspMku