ĐOKOVIĆU UGROŽENO PRVO MESTO NA ATP LISTI: Nole u nezgodnoj situaciji, jedan teniser mu se OPASNO PRIMAKAO

Velike izazove je prebrodio, u Tokiju nije ostvario šta je želeo, a sada mu je i prvo mesto na ATP listi ugroženo.

Novak Đoković je još proletos oborio rekord Rodžera Federera po broju nedelja u kojima je bio "svetski broj 1", ali to što je najduže na vrhu ATP liste, a od danas je započeo 334. sedmicu vladavine, ne znači i da može mirno da boravi na vodećem mestu.

Naprotiv.

Jer, na predstojećem US Openu mogao bi da bude svrgnut sa liderske pozicije.

Naime, nakon što je Danil Medvedev osvojio četvrti turnir iz Masters serije u karijeri, za 400 bodova se primakao Noletu koji i dalje ima veliku prednost, ali naš as sada već i teoretski može da na predstojećem grend slemu ostane bez prvog mesta na ATP listi.

I, ne samo da može da ga prestigne Danil Medvedev, već to može da učini i Stefanos Cicipas.

No, njima neće biti lako da to urade. Naime, potrebno je da jedan od njih dvojice osvoji i turnir u Sinsinatiju i US Open, a da Srbin relativno rano ispadne na grend slemu koji u Njujorku počinje 30. avgusta.

Ono što je najvažnije, to je da Đoković i dalje sve drži u svojim rukama: ako dođe bar do polufinala US Opena, šta god da Rus i Grk urade u Sinsinatiju ili na samom grend slemu, to im neće biti dovoljno da ga svrgnu sa ATP trona.

Podsetimo, Noletu će u Njujorku posao biti donekle lakši jer je Rodžer Federer obelodanio da odlazi na novu operaciju, a i pitanje je da li će Rafael Nadal uspeti da se oporavi od retke bolesti koju ima, a zbog koje je hitno morao da napusti severnoameričko tle pre turnira u Torontu.

Na najnovijoj ATP listi Đoković ima 12.113 bodova, drugi je Rus Danil Medvedev (10.620), a treći Stefanos Cicipas sa 8.350. Rafael Nadal je i dalje četvrti, sa 7.815. Među najboljih deset nije bilo promena u poretku.

Kada su u pitanju srpski teniseri koji su u Top 100, Filip Krajinović je ostao 33. igrač sveta, Dušan Lajović je napredovao za tri pozicije i sada je 41, Laslo Đere je 52. na listi posle minimalnog pada, a Miomir Kecmanović je napravio iskorak sa 59. na 58. mesto.

ATP lista:

1. Novak Đoković (Srbija) 12.113 bodova

2. Danil Medvedev (Rusija) 10.620

3. Stefanos Cicipas (Grčka) 8.350

4. Rafael Nadal (Španija) 7.815

5. Aleksander Zverev (Nemačka) 7.263

6. Dominik Tim (Austrija) 7.005

7. Andrej Rubljov (Rusija) 6.005

8. Mateo Beretini (Italija) 5.533

9. Rodžer Federer (Švajcarska) 4.215

10. Denis Šapovalov (Kanada) 3.625

---

33. (33.) Filip Krajinović (Srbija) 1.724

41. (44.) Dušan Lajović (Srbija) 1.565

52. (51.) Laslo Đere (Srbija) 1.307

58. (59.) Miomir Kecmanović (Srbija) 1.142

160. (161.) Nikola Milojević (Srbija) 467

178. (176.) Danilo Petrović (Srbija) 415