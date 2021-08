CICIPAS ODBIO VAKCINACIJU: Grci pobesneli, Vlada se oglasila - ON JE NESPOSOBAN!

Grčki teniser Stefanos Cicipas našao se na udaru medija u svojoj domovini jer želi da se vakciniše samo ukoliko je obavezno.

Portparol grčke Vlade je istakao da Stefanos Cicipas jeste veliki posrtista, ali nije relevantan po odluku građana ove zemlje da li treba da se vakcinišu ili ne:

- On nema znanje i studije da proceni potrebu za vakcinacijom. Stefanos Cicipas je veliki sportista, njegove sportske veštine i doprinos sportu u našoj zemlji nisu upitni. Ono što, međutim, jeste je njegova sposobnost da proceni potrebu za vakcinacijom i to da li će vakcina testirana dovoljno dugo. On nema ni znanje ni studije, niti istraživački rad, koji bi mu dozvolio da formira mišljenje o tome - odgovoreno je Cicipasu.

Treći teniser sveta važi za tipa koji je potpuno fokusiran na tenis i malo interesovanja ima van terena, što potvrđuje priča kako se prvi put napio sa 22 godine.

