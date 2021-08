NOLE SVE BLIŽI OBARANJU NEVEROVATNOG REKORDA: Poznato do koliko je Đoković SIGURNO na vrhu ATP liste!

Andrej Rubljov plasirao se u finale Mastersa u Sinsinatiju pošto je posle preokreta slavio nad Medvedevim sa 2-1 (2:6, 6:3, 6:3).

Poraz ruskog tenisera u polufinalu značio je i Novaku Đokoviću koji je za sada "nedodirljiv" na vrhu ATP liste.

Novak će u ponedeljak imati 1.133 bodova više od Medvedeva, tako da Rus neće moći da ga pretekne ni posle US opena.

Đoković će na prvom mestu sigurno ostati do 11. oktobra i do tada sakupiti 341 nedelju na čelu ATP liste.

RANKINGS UPDATE FOR THE #NOLEFAM



It is now mathematically impossible for Novak to lose the #1 ranking before October 11, 2021.



That’s 3️⃣4️⃣1️⃣ weeks as #1 guaranteed.



Ajde!



👏🎾🥇🔥💥❤️