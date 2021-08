NOVAK NA PUTU DO TENISKE BESMRTNOSTI: Fotografija na zvaničnom nalogu US opena oduševila sve Đokovićeve navijače (FOTO)

Teniski svet sa nestrpljnjem čeka odgovor na pitanje hoće li Novak Đoković prvi put posle Roda Lejvera 1969. godine osvojiti US open i kalendarski Slem, što znači da je na sva četiri najveća turnira u godini stigao do pehara, a organizatori US opena objavili su zanimljivu sliku.

Fotografija na kojoj je Novak okrenut leđima, tačnije korača ka peharu izazvala je veliki broj reakcija.

Između njega i pehara se nalazi šest igrača (ime sedmog još uvek nije poznato jer ga čeka kvalifikant u prvom kolu). Nalaze se Jan-Lenard Štruf, David Gofan, Aleks de Minor, Mateo Beretini, Aleksander Zverev i Danil Medvedev, a upravo tim redom bi Srbin mogao da dođe do nove, četvrte titule na US Openu.

On the road to tennis immortality.



These men stand between Novak Djokovic and the calendar Grand Slam. pic.twitter.com/q2cF1KqKqW