NIJE VIĐENA BIZARNIJA KAZNA U ISTORIJI TENISA: Amerikanac mora da plati 10.000 dolara zbog toga što je na teren izašao sa OVOM TORBOM

Američki teniser Rejli Opelka kažnjen je za 10.000 dolara iz veoma bizarnog razloga.

Naime, ovaj 24-godišnjak je na teren pred početak meča sa Nikolozom Basilašvilijem izašo tako što je poneo pink torbu na kojoj su slova bila neprilagođene veličine.

- Kakva smejurija da US Open uradi tako nešto! 10.000 dolara za pink torbu? Ma hajde… Glavni sudija mi je rekao da sam morao da dođem i da pre izlaska izmerimo veličinu loga. Ja sam mislio da je druga torba u pitanju, taj logo je posebno napravljen. Merili smo. Bio je prevelik, ali to nije ista torba koju sam koristio na Rolan Garosu, uradili smo sve da ga smanjimo. Greška u proizvodnji, zbog konverzije u Evropi sa onim što je dozvoljeno. U prvom kolu mi je rečeno da prekrijem nešto preko toga, ali šta da radim kaznili su me sa 10.000 dolara - ljut je bio Opelka, koji ističe da je za kaznu saznao od novinara, a ne od organizatora.

Inače, 211 centimetara visoki teniser pobedio Gruzijca sa 3:0, po setovima 7:6(5), 6:3, 6:4.

