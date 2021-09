NASTAVLJA SE SRAMNA KAMPANJA PROTIV SRBINA! Gnusna prozivka Amerikanca koji MRZI Novaka - EVO ŠTA MU SADA SMETA! (FOTO)

Najbolji teniser sveta Novak Đoković po ko zna koji put našao se na udaru jednog od dežurnih kritačara - američkog novinara Bena Rotenberga.

Novinar Njujork Tajmsa očito ima misiju da ocrni najboljeg tenisera sveta.

Novak je dogurao do četvrtfinala US opena i na sjajnom je putu da dođe do kalendarskog slema i rekordne 21. Grend slem titule, a Rotenberg i ljudi slični njemu se maksimalno trude da ga izbace iz takta.

Prošle sedmice Rotenberg je prizivao diskvalifikaciju Đokovića sa US opena, a sada je jednom bizarnom objavom pokušao isprovocira Novakove fanove i okrene ih protiv Srbina.

The bougiest tennis player merch I've ever seen:



Novak Djokovic's Montblanc pen and notebook, for $740. pic.twitter.com/OLRTLKRJq0 — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 07. септембар 2021.

Rotenberg je objavio fotografiju jednog luksuznog seta (olovka i rokovnik) sa Novakovim potpisom, koji košta 740 dolara, uz komentar:

"Najskuplji suvenir tenisera koji sam ikada video. Olovka i rokovnik Novaka Đokovića za 740 dolara", napisao je Amerikanac.

Naravno, Rotenberg nije istakao da se radi o penkalu luksuznog svetskog brenda "Mont Blanc" i da Novak nije taj koji određuje cenu, već je samo njihovo zaštitno lice. Na njihovom sajtu se može videti da se cene ovakvih olovaka kreću između 500 i 1000 dolara.

Šta će sledeće da smisli?!

