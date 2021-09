NOVAK SILNI! Đoković u polufinalu US Opena, još dve pobede ga dele od ISTORIJSKE 2021! (VIDEO)

Srpski teniser Novak Đoković savladao je Matea Beretinija sa 3:1 (5:7, 6:2, 6:2, 6:3) u setovima, a još jednom smo gledali borbu teniskih gladijatora koja je pripala Srbinu, zanimljivo je da je identičnim rezultatom završen svaki njihov susret ove godine.

Videli smo preslikan duel iz finala Vimbldona. Borio se Beretini u prvom setu, neizvesno je bilo sve do završnice koja je pripala italijanskom teniseru. Nakon 10 odigranih gemova u egalu došao je Beretini do brejka, iskoristio je četvrtu brejk loptu, a potom rutiinski potvrdio dobru igru u prvom setu i dobio ga 5:7.

Novak Djokovic rolls into his 12th #USOpen semifinal!



He is two wins away from the calendar Grand Slam. pic.twitter.com/JjVIssTa7Y