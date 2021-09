TRAGEDIJA POTRESLA ĐOKOVIĆE! Pre nego što se UBILA, javno poručila: Želim da napustim ovaj svet i odmorim se!

- Koliko ljubavi u njenim rečima, slama mi srce - piše u Jeleninoj poruci.

Mari je pred samoubistvo ostavila poslednje reči, kojima je nagovestila fatalan čin:

- Želim da odem, Želim da napustim ovaj svet i odmorim se. Mnogo sam umorna - piše u poruci koju je Mari objavila na Tviteru pre nego što je odlučila da sebi oduzme život.

I leave you with some of Marie’s texts about Novak. You can see how much she admired him… Once again, Thank you so much for all the love and support. My family and I are deeply grateful to all of you. ❤️ pic.twitter.com/W2MrJKachG