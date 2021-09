NIJE OSVOIJO US OPEN I KALENDARSKI SLEM, ALI JE I DALJE NAJBOLJI TENISER SVIH VREMENA - Donosimo listu Novakovih rekorda i vrtoglavih uspeha

Novak Đoković nije uspeo da ispiše istoriju na US Openu, pošto je u finalu pred 23.000 navijača na Artur Ešu poražen od Danila Medvedeva sa 6:4, 6:4, 6:4 u meču u kojem je ulog bio kalendarski Grend slem i 21. Grend slem titula.

Novaku je na putu do finala oborio još nekoliko rekorda. Pobedama nad Beretinijem i Zverevom, došao je do 225 pobeda nad Top 10 igračima, čime je prestigao Federera, koji je prethodno bio rekorder sa 223 pobede.

Takođe, izjednačio se sa Federerom po broju Grend slem finala. Obojica su ih igrala 31 i nalaze se na deobi prvog mesta.

Prethodno je Novak već oborio sve najvažnije rekorde. Nedostajalo mu je samo da status GOAT-a "zacementira" najvažnijim statističkim parametrom, osvojenim Grend slem titulama, dok bi šlag na tortu bio kalendarski Grend slem, što nije uradio niko od Roda Lejvera 1969. godine.

Znajući Novaka, on će iz ovog poraza samo dodatno da nauči i izvuče pouke, pa će se 2022. vratiti još jači i pitanje je samo trenutka kada će prestići Nadala i Federera po broju Grend slem trofeja.

Ali, i pored toga što to nije uspeo na ovogodišnjem US openu, Đoković je nesumnjivo najveći teniser svih vremena! Brojke to i dokazuju. Čak mu se i Medvedev nakon pobede, tokom šampionskog govora naklonio uz reči "Novače, ti si za mene najbolji svih vremena".

- Rekorder je po broju nedelja na 1. mestu ATP liste sa 338 nedelja (Federer je drugi sa 310 nedelja).

- Rekorder je po osvojenom novcu od tenisa sa 153.120,635 dolara (Federer je drugi sa 130 miliona, a Nadal treći sa 125 miliona).

- Ima bolji međusobni skor sa najvećim rivalima (27:23 protiv Federera i 30:28 protiv Nadala).

- Deli rekord po broju Masters titula sa Nadalom (po 36 titula).

- Jedini je u istoriji open ere koji ima bar dve titule na svakom Grend slemu.

- Deli rekord po broju kalendarskih godina završenih kao broj 1, ali gotovo sigurno će preteći Samprasa i na kraju godine će se osamostaliti sa sedam godina kao broj 1.

- Rekorder je po broju titula na Australijan openu sa 9 pehara.

- Na svakom Grend slemu je igrao bar šest finala, što je rekord.

- Jedini je teniser koji je osvojio "zlatni Masters" i ima titulu na svakom Masters turniru.

- Jedini je u modernoj istoriji bio vlasnik sva četiri Grend slema u isto vreme (2016. godine posle osvajanja Rolan Garosa).

- Ostvario rekordan broj bodova na ATP listi u jednom momentu (16.950 bodova).

I tako dalje u nedogled, jer je lista Novakovih rekorda izuzetno duga. a ovo su neki od najvažnijih rekorda, koje trenutno drži ili koje bar još neko vreme deli sa drugima, dok se i tu ne osamostali kao rekorder, što će se verujemo desiti uskoro.

