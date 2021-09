NEVEROVATNO ŠTA JE IZJAVIO! SRAMAN ISPAD FEDERERA nikom nije promakao: Govorio o Đokoviću pa masno SLAGAO želeći da PONIZI Novaka

Rodžer Federer legenndarni šavajcarski teniser propisno se obrukao.

Naime on je pokušao da ubacii sebe i Rafaela Nadala u priču o uspehu kojem je jedino Đoković bio blizu da ostvari.

Novak je ostvario 27 pobeda na slemovima u 2021. pre nego što je u finalu US opena na poslednjem koraku bio zaustavljen od Danila Medvedeva.

"Bilo je lepo videti da je Novak stigao do finala US opena, pokušavajući da izjednači Lejverov kalendarski grend slem. Mislim da je to moguće, da će se opet dogoditi", počeo je Federer da hvali Đokovića, pre nego što je pokušao da u istu priču stavi i sebe.

"Videli smo to sa Novakom, sa mnom i Rafom, da smo bili ekstremno blizu, ali da biste to uradili, morate da imate sreće. Morate da budete izdržljivi, mnogo toga vam je potrebno", istakao je Švajcarac.

Ali stvari nisu baš takve, Švajcarac najblaže rečeno nije govorio istinu.

Činjenica je da Federer nikada nije bio ni blizu da osvoji sva četiri grend slema u istoj sezoni. Rodžer nikada nije uspeo ni da osvoji prva dva grend slema u istoj godini (Australijan open i Rolan Garos), a takođe, Đoković je jedini od Roda Lejvera 1969. koji je osvojio prva tri grend slema u godini.

Ni Rafael Nadal nikad nije to uspeo , Australijan open je osvojio samo jednom, a baš te 2009 godine nije osvojio Rolan Garos.

Obojica jesu osvajali po tri grend slema u godini, Federer 2004 i 2006, ali faktički pre pojave Novaka Đokovića, dok je Nadalu to pošlo za rukom 2010 godine, ali nisu bili blizu kalendarskog slema jer prosto nisu osvojili prva tri turnira u godini, čak ni prva dva.

Rodžeru je falio Rolan Garos, a Rafi Australijan open.

