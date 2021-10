ČUVENI TRENER U CENTRU SKANDALA! Večerao sa ženom i unucima, pa se u klubu poigrao sa ZADNJICOM VRELE PLAVUŠE! SNIMAK ZAPALIO INTERNET

Trener NFL tima Džeksonvil Jaguarsi, Urban Mejer, našao se u centru skandala nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak na kom mu nepoznata devojka pleše u krilu.

Trener Džksonvila je gostovao sa vojim timom u Sinsinatiju i nakon meča odlučio je da ostane u Ohaju kako bi proveo neko vreme sa porodicom. Sa suprugom i unucima je otišao na večeru, a nakon toga je rešio da se malo opusti...

Snimljen je u jednom baru u kompromitujućoj pozi. Jedna mlada, nepoznata plavuša mu je plesala u krilu, a njegove ruke bile su na njenoj zadnjici.

Mejer je pokušao da se opravda.

"Ostao sam da vidim unuke i svi smo te noći otišli na večeru. Pored našeg restorana je bila grupa ljudi koji su hteli da se fotografišu sa mnom i ja sam to učinio. Hteli su da me uvuku na plesni podijum, da se malo zezamo, a ja sam trebao da odem. Bio sam glup i nisam smeo da se stavim u takvu poziciju. Izvinjavam se svima", rekao je trener Jaguarsa.

Mejer je sa suprugom Šeli u braku 35 godina i imaju troje dece.

Is this why Urban Meyer is trending? 😳 pic.twitter.com/nFg8kUFVli