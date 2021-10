'URADIĆU TO OPET!' Kirjos je ovime KIDAO ŽIVCE Nadalu, sada je istu stvar iskoristio Marej - KOMENTARI NA INTERNETU OPREČNI! (VIDEO)

Britanac je pobedio mladog Karlosa Alkaraza Save and Update Timerezultatom 2:1 (5:7, 6:3, 6:2), a u drugom setu je iskoristio loše pozicioniranje i neiskustvo Španca i odservirao je as ispod ruke.

Sve češće se teniseri odlučuju da serviraju na ovaj netipični način, a popularnosti ovog poteza u velikoj meri je doprineo Nik Kirjos.

Posebno se pamti performans Australijanca na meču protiv Rafaela Nadala na Vimbldonu 2019. godine.

Nick Kyrgios with the underarm serve against Nadal! The absolute cheek 👀pic.twitter.com/lSaWhvE6Jh