NE MOGU MU NIŠTA! Novak Đoković ostaje još dugo prvi na ATP listi

Novak Đoković će sigurno ostati najbolje rangirani teniser sveta još neko vreme i napraviti novi iskorak ka istorijskom podvigu.

Za to se pobrinuo i svojim učinkom u 2021. godini, u kojoj je osvojio tri grend slem titule, ali je pomogla i činjenica da pretendent na tron, Danil Medvedev, nije uspeo u nameri da se domogne titule u Indijan Velsu, koja bi ga na nedelju dana vinula na prvu poziciju ATP liste.

Rus je izgubio od Grigora Dimitrova u osmini finala i pored ogromne prednosti koju je imao, pa će Nole ostati na vrhu i sada, i sledeće nedelje, a najmanje do 22. novembra.

To znači da, matematički posmatrano, Đoković će sigurno na svom kontu imati 347 sedmica u kojima je bio najbolji teniser sveta.

Ako izbori finale završnog mastersa, u Torinu, Novak će sigurno ostati prvi na ATP listi do januara, odnosno doguraće do 353 nedelja u svom pohodu na apsolutni "rekord vladavine".

Podsetimo, Štefi Graf je sa 377 sedmica svetska rekorderka kada se o "belom sportu radi", pa bi, ako Đoković nastavi da drži čelnu poziciju, mogao početkom 2022. i to čudesno ostvarenje Nemice da nadmaši.



Sa druge strane, ako Novak Đoković dođe do finala u Parizu, gde se masters održava od 1. do 7. novembra, obezbediće da ovu godinu završi kao najbolji igrač (sada se gleda "ATP trka", a ne ATP lista za tu nagradu).

Čak i da Danil Medvedev osvoji titule u Moskvi, Beču ili Sankt Peterburgu i Torinu, čak i da zaigra u pariskom finalu ili ga i osvoji, Noletu će pripasti priznanje za najuspešnijeg u 2022, ako u prestonici francuske dođe do završnog meča za trofej.

Medvedev, inače, trenutno ima 9.630 bodova i brani čak 2.635 do kraja sezone, a Đoković sa učinkom 11.430 brani manje, 1.670.

Novak Đoković nije završio sezonu

Iako su italijanski mediji javili da Novak Đoković, navodno, neće igrati na završnom mastersu u Torinu, iz njegovog PR tima je poručeno da naš najbolji teniser nije završio sezonu. U ovom trenutku nije poznato na kojim će se turnirima sve pojaviti do kraja 2021, ali će ljubitelji tenisa u ovoj godini svakako gledati Noleta na terenu, u takmičarskim mečevima.