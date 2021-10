BRITANKA ZBOG NOVAKA U DOŠLA U BEOGRAD I NE MOŽE ČUDU DA SE NAČUDI: Desilo joj se nešto što neće zaboraviti DO KRAJA ŽIVOTA (VIDEO)

Ona je na društvenim mrežama izuzetno aktivna kada se radi o promociji vrednosti za koje se zalaže najbolji teniser sveta, redovno "izveštava" s njegovih mečeva, prati je zbog toga skoro pet hiljada ljudi, a ona je rešila da u prestonici Srbije potraži onog koga toliko ceni.

- Životna čast. Privilegija. San koji se ostvario. Danas sam igrala tenis sa Novakom Đokovićem u Beogradu i to je bio jedan od najboljih dana u dosadašnjem toku mog života. Hvala ti mnogo, Novače, poručila je Džuli.

An honour of a lifetime.

A privilege.

A dream come true.

✨



Today, I played tennis with @DjokerNole in Belgrade, 🇷🇸 and it’s been one of the best days of my life so far.



Thank you so much, Novak. @jelenadjokovic @NovakFanClub #Djokovic



(Another video in thread below) pic.twitter.com/cysiso9K14