NAVIJAČI ZABRINUTI ZA NOVAKA: Zbog jedne njegove fotografije se upalio alarm - Šta se dešava sa njegovim okom?

Po sletanju na aerodrom jedna njegova fotografija privukla je mnogo pažnje i zabrinula navijače.

Naime na fotografiji je primetno da je levo oko Novaka drugačije u odnosu na levo, kao da je poluzatvoreno.,što je upalilo je alarm kod najvatrenijih navijača srpskog igrača na društvenim mrežama

Guess who I ran into at JFK baggage claim…(clue: his shirt may give it away) Best of luck in the US Open @DjokerNole ! pic.twitter.com/LcqWVRuCGI

Bilo je onih koji su smatrali da je možda u pitanju neka manja infekcija, a svi su podsećali da Srbin često nosi sočiva.

„Šta se dešava sa njegovim levim okom? Mislim, jasno je da ne utiče na njegov tenis, ali me zanima“, napisao je jedan korisnik.

Nije prošlo dugo, a stigao mu je odgovor.

„Dobro zapažanje… Ali ‘selfi’ je na aerodromu nakon dugog leta i nije merodavan da se bilo šta dijagnostifikuje. Siguran sam da svako od nas ima čudan selfi… Videćemo uskoro ili nešto kasnije…

Rasprava je u međuvremenu buknula pa su neki tvrdili da to nije opasno stanje, a nazivali su to stanje ptozom („ptosis“). Ptoza najčešće podrazumeva spuštanje očnog kapka.

Ista fotografija sa aerodroma je mnoge zabrinula, ali su svi primetili slično i na snimku koji je objavio Vasek Pospišil tokom treninga sa Srbinom pred US Open.

Novak is in great form right now but his eye doesn't look good since last few months. Wonder why no one ask him about this 🤔. That's obvious something is wrong.

credit: #DDFTennis pic.twitter.com/7y8TvkxUIK