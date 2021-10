ĐOKOVIĆ NA UŽEM SPISKU! Troicki objavio spisak tenisera Srbije koji napadaju titulu u Dejvis kupu

Uži spiskovi, ali ne i konačni sa imenima igrača na koje selektori Dejvis kup reprezenatacija računaju u predstojećim susretima finalnog turnira Svetske grupe Dejvis kupa, koji će biti održan od 25. novembra do 05. decembra 2021. godine u tri grada (Madrid, Insbruk i Torino) danas su stigli na adresu Međunarodne teniske federacije (ITF).

Od ove godine ustanovljeno je novo pravilo po kome devet nedelja pre početka finalnog turnira selektori svih selekcija, učesnica ovog takmičenja, prijavljuju širi spisak od deset imena igrača, zatim četiri nedelje do početka takmičenja šalju prijavu od pet igrača, sa mogućnošću izmene dva igrača u odnosu na dostavljeni spisak pre početka takmičenja. Na užem spisku selektora Dejvis kup tima Srbije Viktora Troickog nalaze se: Novak Đoković (1. mesto na ATP listi), Dušan Lajović (33), Filip Krajinović (40), Laslo Đere (52), Miomir Kecmanović (73).

Šampion Dejvis kupa za 2021. biće poznat nakon deset dana takmičenja kroz koje će proći 18 ekipa podeljenih u šest grupa.

Selekcija Srbije smeštena je u Grupu F sa Nemačkom i Austrijom, a međusobni mečevi igraće se u Insbruku. U četvrtfinale plasiraće se prvoplasirane, kao i dve najbolje drugoplasirane reprezentacije iz svih grupa.

“Približio se Dejvis kup, svima nama najradosniji deo sezone, jer koliko god da je tenis individualni sport, naš tim je uvek jak i kompaktan, nama je uvek u srcu timsko takmičenje i borba za Srbiju. Tako je od kako smo kročili u ovo takmičenje, uvek sa istim žarom pristupamo Dejvis kupu i uvek nam je cilj trofej. Za mesec dana krećemo u bitku za novu “salataru” iz Insbruka, dalje preko Torina do Madrida. U deset dana očekuje nas mnoštvo mečeva, teških mečeva i verujemo da ćemo na kraju stići do željenog cilja. Iz nas je ogromno iskustvo i ono što nam niko ne može izbrisati i osporiti, a to je ogromna hrabrost i želja da se donese pobeda našoj zemlji. Uži spisak je danas poslat u ITF, imamo pravo izmene dva igrača. U Beogradu ćemo imati pripreme od 15. do 19. novembra u Teniskom centru Novak nakon kojeg ćemo definitivno znati sa kojim timom idemo na put i u nove bitke. Na pripremama će uz tim koji sam prijavio biti i naš najbolji dubl igrač Nikola Ćaćić” – rekao je selektor Dejvis kup reprezentacije Srbije Viktor Troicki koji je 2010. Srbiji doneo odlučujući poen u borbi za Dejvis kup trofej u beogradskoj Areni u susretu sa timom Francuske.

Srbija se nalazi u Grupi F, a pobednik ove grupe u nokaut fazi (četvrtfinalu) igraće protiv pobednika Grupe C u kojoj će nalaze Francuska, Češka i Velika Britanija. U Madridu su smeštene grupe A (Španija, Rusija i Ekvador), kao i grupa B (Kanada, Kazahstan i Švedska). U Torinu će snagu odmeriti timovi iz grupe D (Hrvatska, Australija, Mađarska) i grupe E (SAD, Italija i Kolumbija).

Svi mečevi igraće se na tvrdoj podlozi, a domaćin polufinalnih mečeva, kao i samog finala biće španska prestonica kao što je bio slučaj i 2019. u premijernoj sezoni novog formata Dejvis kup takmičenja.

