MEDVEDEV: Upijao sam ono najbolje od Novaka, volim da pobeđujem kao i on!

Danil Medvedev govorio je na konferenciji za medije uoči velikog finala sa Novakom Đokovićem.

S obzirom na izjave o vašim prijateljskim odnosima posle treninga uoci Pariskog Mastersa a i sto je ulaskom obojice u finale neizvesnost o tome ko ce biti prvi na kraju sezone okončana, da li vidite predstojeći meč više kao egzibicioni ili ipak takmičarski?

"Potpuno, potpuno takmičarski, bilo da igrate finale ili ne. Svi znamo ko je Novak, koji su mu ciljevi u tenisu. Takođe se trudim da pratim najbolje poput njega, Rodžera i Rafe. Dakle, svaki put kada sam na terenu, da budem iskren, čak i na egzibiciji, osim ako nije stvarno egzibicija u kojoj ne morate da pobedite, što nije slučaj mnogo puta, želim da pobedim. Tako, na primer, sećam se da sam jednom igrao egzibiciju u Saudijskoj Arabiji gde je bilo dosta novca, naravno bez bodova, ali to je bilo kao normalan turnir gde ako ste pobednik dobijate dosta. Da, osvojio sam turnir, bio sam zaista srećan. Da, to je ono što pokušavam da radim sve vreme. Volim da pobeđujem bez obzira da li igram "PlayStation" ili tenis. Naravno, kada budemo igrali sutra, to će svakako biti takmičarski meč u kojem ćemo obojica zaista želeti da pobedimo.", objasnio je Medvedev.

Autor: