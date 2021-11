NOVAK ŠOKIRAN NAKON NESTANKA TENISERKE: TO JE UŽASNO! Mogu da zamislim kako se oseća NJENA porodica

Prvi reket sveta komentarisao nestanak Peng Šuai.

Svetsko udruženje teniserki (WTA) pozvalo je na istragu posle nestanka kineske teniserke Peng Šuai, nakon što je optužila bivšeg zamenika premijera Kine i uticajnog člana Komunističke partije da ju je prisiljavao na seksualne odnose.

WTA je pokrenuo istragu i svi sa nestrpljenjem čekaju njen ishod, uz nadu da će on biti pozitivan.

Dok je istraga u toku, novinari su u Torinu, gde se igra Završni masters u sezoni, upitali najboljeg na svetu Novaka Đokovića za komentar o ovoj temi.

- Nemam mnogo informacija o tome. Čuo sam za sve to pre nedelju dana i iskreno, šokantno je da je ona i dalje nestala. Viđao sam je često na Turu prethodnih nekoliko godina i nema šta da se kaže osim da se nadamo da je OK. Sve to je užasno. Mogu da zamislim kako se oseća njena porodica dok ne znaju gde je- rekao je Đoković.

Podsetimo, Peng je na društvenoj mreži Weibo 2. novembra navela da ju je političar Džan Gaoli prisiljavao na seks uprkos ponovljenim protivljenjima posle jednog teniskog meča pre tri godine, preneli su danas američki mediji.