NEOČEKIVANA PODRŠKA: Najbliži saradnik Donalda Trampa navija da Novak uđe u Australiju (FOTO)

Prvi reket sveta je već satima zatvoren na aerodromu i Australijanci mu ne dozvoljavaju da uđe u zemlju.

Jedan od najbližih saradnika bivšeg predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, Ričard Grenel, je na društvenim mrežama poslao poruku podrške Noletu.

- Navijam da ovaj ratnik pobedi - napisao je Grenel na Tviteru.

Cheering for this warrior to win! https://t.co/T61wjp6sAo