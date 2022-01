Noletovi navijači slave Božić i igraju kolo ispred hotela u kom je Đoković zaključan (VIDEO)

Naime, naš narod se okupio ispred Noletovog smeštaja i u veselju proslavlja Božić.

Ispred hotela sa razglasa se čuju srpske pesme, nalaze se naše zastave, veliki broj transparenata, a takođe se igra kolo i peva.

Kako sve to izgleda pogledajte u narednom video snimku.

Serbian fans on Christmas in front of the hotel where #Djokovic is at. pic.twitter.com/xlPnbxru2o