NIJE ZA ONE SA SLABIM ŽELUCEM! Užasni prizori iz hotela u kom je zarobljen Đoković! Sobe prljave i depresivne!

Na osnovu fotografija Renate Voračove, češke teniserke kojoj je viza povučena, saznali smo u kakvim uslovima boravi Novak Đoković. Slike deluju jezivo, soba je mala i depresivna, a policija se non-stop nalazi ispred vrata.

O higijenti ne treba ni trošiti reči. Jednostavno, sve izgleda krajnje nedostojno prvog tenisera na planeti.

- Ovo je hotel?! Doveli su me u sobu rano ujutru, u sobi sam i ne daju mi da idem bilo gde. Uslovi su jednostavni, ali ovo je kategorija boljeg hostela. Nije tragedija, nije ni hit-parada. Proverili su kakvo mi je zdravlje, doneli su mi hranu. Imam pratnju u hodniku.

- Čuvari su pristojni. Nije baš da viču na mene kada proturim glavu kroz vrata, pokušavaju da mi se nađu i da mi pomognu. Ali, na primer, prozor je čvrsto zatvoren i ne mogu da ga otvorim više od pet centimetara. A obezbeđenje je svuda, čak i ispod prozora, što me je nasmejalo. Kao da planiram da skočim i da bežim - besna je bila Voračova.

Screenshot from the IG story of Renata Voracova, presumably from the hotel her and Djokovic are currently in pic.twitter.com/7DvKRtNRKD