BRUKA! ŠOK PRETNJA NOVAKU OD STRANE VLADE AUSTRALIJE! 'Ako ga sud oslobodi, mi opet možemo DA GA UHAPSIMO! (FOTO)

Đoković je uložio žalbu na odluku Vlade Australije da ga deportuju iz zemlje, a australijska Vlada objavila je odgovor na 13 strana, a ovo su dve najbitnije stavke.

"Ne postoji jasno pravilo niti sigurnost da stranac može da uđe u Australiju. Postoje kriterijumi po kojima mi to odobravamo i imamo svoje razloge da odbijemo vizu. Niko nije dao sigurnost osobi da će joj medicinsko izuzeće biti prihvaćeno", navodi se u odgovoru.

The Australian government has filed its 13-page response to Djokovic's deportation appeal document, which you can find at the link below.



The hearing begins in just under 12 hours.https://t.co/FYKS4e3dJX