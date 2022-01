SRBIN DOŠAO USRED NOĆI NA AERODROM DA OSLOBODI ĐOKOVIĆA: Australijanci u neverici!

Kako je počela da raste napetost na temu da li će mu biti dozvoljeno da zaigra na Australijan openu 2022, počela je da mu stiže podrška. Prilično neočekivana.

1.50am update, Djokovic still hasn’t been let through. One fan made an appearance to show his support. @theheraldsun pic.twitter.com/6zTmjbd70L