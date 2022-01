MINISTAR NE SME DA PROTERA NOVAKA: UPLAŠIO SE SRBINA?! Imao rok od 4 sata da donese odluku, pa tražio da još razmisli!

Ministar za imigraciju Aleks Houk imao je rok od četiri sata da poništi odluku Federalnog suda, koji je odobrio Novaku Đokoviću ostanak u Australiji, ali je odlučio da "probije" taj rok.

Nove informacije iz Melburna, gde je izbio incident između navijača i policije, govore da Houk neće doneti odluku večeras, pošto je u Melburnu sada 21 čas. Umesto toga, sačekaće jutro, tako da bismo konačnu odluku mogli da čujemo tek oko ponoći po srpskom vremenu.

Podsetimo, Aleks Houk ima moć da "ukine" presudu Federalnog suda i da tako Novaka Đokovića opet deportuje iz Australije, iako je dobio slučaj na sudu, a u tom slučaju čak tri godine ne b smeo da uđe u zemlju.

Novak Đoković je večeras slobodan čovek, ali videćemo šta to znači za jutro u Melburnu, možda je 11. januar ključan.

