OD KORONE UMRLA NEVAKCINISANA DEVOJKA (25)! Još jedna tragedija u Srbiji, dr Tiodorović: Nije imala prateće bolesti!

Epidemiološka situacija u Srbiji i dalje je teška.

Medicinski deo Kriznog štaba apsolutno je za uvođenje kovid propusnica koje će važiti 24 sata, ponovio je epidemiolog Branislav Tiodorović, ali je izrazio i sumnju da se može postići opšti konsenzus o toj meri. Ipak, jedan hotel na Staroj planini već je odlučio da od 1. januara uvede davdesetčetvoročasovne kovid propusnice.

Tiodorović je naglasio da je medicinski deo Kriznog štaba kao savetodavno telo Vlade predložio uvođenje kovid propusnica koje će važiti 24 sata.

Epidemiološka situacija nije stabilizovana

Takođe, pohvalio je gorepomenuti hotel na Staroj planini.

- Kad bismo imali više takvih primera lakše bismo dočekali predstojeće novogodišnje i božićne praznike i zimski raspust. Ako se držimo svi svih mera, ako ih strože poštujemo i kontrolišemo, svi zajedno čemo dati doprinos funkcionisanju tog sistema. Ako svi snosimo individualnu odgovornost, ako roditelji ne šalju decu sa temperaturom u školu, sigurno će nam biti lakše - naglasio je Tiodorović.

Tiodorović je apostrofirao da epidemiološka situacija u Srbiji nije stabilizovana.

- Umire nam mnogo ljudi u kovid bolnicama. Nismo stabilizovali situaciju, to možemo reći kad budemo imali 500 zaraženih. Mnogo je 50-60 umrlih. Ako to uspemo da iskontrolišemo daćemo vazduha našim kolegama kliničarima koji padaju na nos od posla - istakao je Tiodorović.

Umrla nam je od kovida nevakcinisana devojka stara svega 25 godina

Kako je rekao, vakcina ne štiti nikoga od 100 odsto.

- Onaj ko ima dobar, očuvan imunitet neće se teško razboleti. Ali i dalje moramo da nosimo maske i držimo rastojanje. Ima i vakcinisanih koji su umrli, stari ljudi, sa teškim komorbiditetima, onkološki bolesnici, ne može taj organizam da podigne takav imunitet kao mladi ljudi - apostrofirao je Tiodorović.

- To nas dovodi do toga da ne možemo stvari koje su primenjive da ubacimo u normalan tok života. Nema velike razlike u Evropi, tu se pojavljuju desničarske snage. Nije neočekivano da i kod nas može biti protesta. Iako računam da ipak to sve što smo radili je postepeno uvođeno. Možda je bilo kašnjeno, ali to nije izazivalo veliki odijum kod stanovništva. Moramo da budemo efikaciniji u sprovođenje i u kontroli mera. Oštra kontrola onda ćemo dovesti to u normlan re. Verujem da ne možemo doći u stuaciju kao u Holandiji, Austriji... - rekao je Tiodorović.

U Nišu vakcinisano više od 50 odsto mladih

Kako je rekao, kovid propusnice su već dale rezultata.

- Imamo značajno povećanje vakcinaje među mladim ljudima između 18 i 35 godina starosti. U centralni gradskim opštinama u Beogradu vakcinisano je više od 30 odsto mladih dok je u Nišu vakcinisano čak 50,36 procenata mladih. To je važno jer se mladi najviše kreću, zaražavaju i prenose virus. Nažalost, pre neki dan preminula nam je od kovida nevakcinisana devojka stara svega 25 godina i pritom bez pratećih bolesti - naglasio je Tiodorović.

Kako je rekao, Krizni štab tek treba da donese odluku o proslavi Nove godine čak i na otovorenom i dodao da je vakcinisano više od 80 odsto onda bismo svi mogli da idemo na trgove i slavimo.

Inače, hotel na Staroj planini doneo je odluku da uvede kovid propusnice od 1. januara tako što će svim gostima biti priznavan bilo koji negativan test na koronu s tim što će oni koji nisu testirani moći da se antigenski testiraju u hotelu. To testiranje obavljaće osoblje Zdravstvenog centra u Knjaževcu, a ko bude pozitivan na testu dobiće nazad ceo novac od aranžamana.