ZAŠTO SE O NADALU OVIH DANA NE PRIČA?! Ko zataškava veliki skandal - Dok Novaka razapinju niko da pita kako je Rafa ušao u Australiju?

Najbolji svetski teniser Novak Đoković na sudu je dokazao validnost svog boravka u Australiji, i to posle pet dana torture od strane tamošnjih vlasti.

I dok se svet bavi slučajem prvog reketa sveta, niko javno ne postavlja pitanje, a šta je sa Rafaelom Nadalom?

Španski teniser je jedan od retkih koji je od početka upućivao otrovne strelice ka Đokoviću, a povodom učešća na Australijan openu.

Međutim, u senci priče o statusu Đokovića, javlja se pitanje zataškivanja skandala kada je Nadal u pitanju.

Zašto?

Rafael Nadal je, a to su preneli svi svetski mediji, objavio da je 20. decembra dobio pozitivan test na kovid-19. Nadal je prethodno učestvovao na turniu u Abu Dabiju, da bi po povratku u Španiju bio pozitivan.

Hola a todos. Quería anunciaros que en mi regreso a casa tras disputar el torneo de Abu Dhabi, he dado positivo por COVID en la prueba PCR que se me ha realizado al llegar a España.

Međutim, Španac je već 31. decembra, dakle samo 11 dana kasnije stigao u Australiju. Ovo je više nego sporno jer je prema tamošnjim pravilima morao da provede najmanje 14 dana u izolaciji.

Ostaje da lebdi pitanje, zašto se u svetskim medijima i teniskom svetu ne priča o Nadalovom statusu, ko zataškava veliki skandal i zašto se niko ne pita kako je Nadal ušao u Australiju.

Najbolji teniser sveta Novak Đoković pobedio je u ponedeljak rano ujutru po srpskom vremenu Vladu Australije i time dobio mogućnost za ulazak u zemlju i nastup na Australijan openu.

Iako bi odluka suda trebala da bude poslednja u haosu koji traje već sedam dana, ona je za sada samo nastavak priče oko Novaka Đokovića u Melburnu.

Podsetimo, Novak Đoković je put Australije krenuo 4. januara. Tom prilikom je poslao poruku da je dobio medicinsko izuzeće od vakcinacije.

Međutim, dan kasnije Novaku nije omogućen ulazak u zemlju.

Posle toga Đoković je prošao nekoliko saslušanja i smešten je u pritvor na aerodromu u Melburnu.

