NEMA MIRA: Đokovića krišom snimali iz vazduha tokom treninga!

Iako je zaključio trening za javnost kako bi posle pet dana torture mogao na miru da se pripremi za predstojeći Australijan open, Australijanci su našli način kako da unime kako trenira.

Na društvenim mrežama proširio se snimak na kojem Novak vežba, a snimljen je "iz vazduha".

JUST IN: Novak Djokovic hitting on Rod Laver Arena #AusOpen @wwos @9NewsAUS pic.twitter.com/dglLUnjfmE