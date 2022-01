NOVAKU PRETE ZATVOROM I TO DO 2023. GODINE: Zbog jednog dokumenta hoće da mu ZAGORČAJU ŽIVOT?!

Dokument koji navodno nije ni popunio Đoković mogao bi da napravi pravu pometnju.

Srpski teniser Novak Đoković i dalje ne zna da li će igrati na Australijan openu. Na sudu je dobio slučaj protiv države, međutim i dalje ga u šaci drži ministar Aleks Houk koji svakog trenutka može da ga deportuje.

Ne samo da ima ovlašćenja kojima može da poništi odluku suda, nego u Australiji traže i nove dokaze kojima bi inkriminisali Novaka. Sada se više i ne priča toliko o načinu na koji je ušao u Melburn, nego o pogrešnoj informaciji koja je bila napisana u spornom dokumentu koji je imao kod sebe.

O čemu se radi? Đoković je označio da 14 dana pred dolazak u Australiju nije putovao nigde drugde, što nije tačno. Bio je u Marbelji za praznike, pa je preko Dubaija stigao na daleki kontinent.

Postavlja se pitanje da li je Đoković uopšte popunjavao ovaj dokument, pošto je za sve bio zadužen Teniski savez Australije, međutim sada su vlasti počele da "češljaju" sve i mogli bi da optuže srpskog asa da je dao lažnu i netačnu informaciju pri ulasku u zemlju.

Ne samo to, nego australijski list "The Age", koji najtemeljnije prati celu istragu, javlja da bi Novak mogao da bude i krivično gonjen i preti mu kazna zatvora do godinu dana, bar prema australijskom zakonu.

To zaista zvuči previše posebno ako se uzme u obzir da su male šanse da je Novak vodio računa o tim dokumentima.

Evidentno je da se situacija oko Novaka Đokovića ne smiruje, pa bismo tek u narednim danima mogli da saznamo da li će uopšte učestvovati na Australijan openu koji počinje ubrzo, već 17. januara. Do tada će Srbinu biti jako teško da se samo fokusira na tenis...