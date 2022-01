NIKAD JAČA PODRŠKA NIKA KIRJOSA ZA NOVAKA: Zamislite kako se Nole sada oseća! Mislim da je veoma bitno da igra!

Australijski teniser Nik Kirjos ne prestaje da oduševljava navijače Novaka Đokovića.

Nakon što je javno stao uz Novaka i rekao da ga je sramota što je Australijanac, zbog svega što se svetskom broju jedan dešava, Kirjos je ponovo poručio da je uz Srbina i da želi da ipak zaigra na prvom grend slemu sezone.

Govorio je za australijski podkast "No Boundaries", a njegova izjava opet je iznenadila mnoge, s obzirom da je poznat kao veliki Novakov kritičar.

-Mi ga samo tretiramo kao Novaka Đokovića, a ne kao ljudsko biće. Zamislite kako se on sada oseća. Verovatno sada malo želi i podrške od nas drugih igrača. E, pa od mene je ima. On je samo želeo da dođe ovde i igra Australijan Open i msilim da je veoma bitno da ga igra.

Nick Kyrgrios: ‘we’re only treating him like “Novak Djokovic”, not like a human now. Imagine how he’s feeling. He probably just wants a bit of support now from other players. He’s getting it from me, like WTF” @NickKyrgios #Djokovic pic.twitter.com/DYgk94cFFy