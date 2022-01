DVOSTRUKI ARŠINI! Novaka oterali, a zaraženom Amerikancu dali hotelsku sobu i reket u ruke!

Novak Đoković pretrpeo je skandalozan tretman u Australiji, koja mu je izdala vizu, dala medicinsko izuzeće, a onda ga 11 dana ponižavala, zatvarala, sudila mu i na kraju ga deportovala.

Iako je bilo još igrača koji su dobili medicinsko izuzeće i nisu imali problem dok Novak nije stigao, Đoković je jedini proglašen "pretnjom za javno dobro" i kao takav je proteran iz zemlje po hitnom postupku. A za to vreme, bilo je igrača koji su igrali pozitivni, kao što je bilo i igrača koji su dolazili pozitivni u zemlju.

Jedan od njih je Sebastijan Korda (21), Amerikanac i sin nekadašnjeg češkog igrača Petra Korde koji je došao u istom periodu kada i Novak u Australiju (6. januara), pa se sa pozitivnim testom povukao sa turnira u Adelajdu i ostao u izolaciji u sobi. Iz nje je pisao da "nema simptome i da je dobio dva negativna testa od kada je testiran pozitivno". U hotelu je trenirao udarajući lopticu o zid, dok je Novak tih dana bio u imigrantskom pritvoru, bez prava da otvori prozor više od pet centimetara, prenosi "Mondo".

Korda je u ponedeljak zaigrao na Australijan openu, koji je osvajao u juniorskoj konkurenciji i napravio je iznenađenje pobedom protiv Kameruna Norija (6:3, 6:0, 6:4), prvog igrača iz Top 30 koji je izgubio na prvom grend slemu ove godine.

Ovako se on spremao u hotelu.

Landed in Adelaide and tested positive. No symptoms and two negative results since testing positive. Respecting all the local covid protocols and training in my room but I have to work on my ball control, literally😂🥜 Thank you Tennis Australia for all the equipment! #badbounce pic.twitter.com/9ePxb2l6oc