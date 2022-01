RASTU ŠANSE DA ĐOKOVIĆ ZAIGRA NA ROLAN GAROSU: Korona kroji spisak učesnika u Parizu

Šansa da Novak Đoković zaigra i na Rolan Garosu bez vakcine postaje sve realnija. Iako vakcinalna propusnica u Francuskoj stupa na snagu tek od ponedeljka, premijer ove zemlje Žan Kasteks je najavio da postoji mogućnost da u dogledno vreme bude suspendovana ta odluka.

- Odluka može da bude suspendovana ako se epidemiološki, a naročito bolnički pritisak bude smanjio, značajno i na duže staze - kazao je Kasteks.

Šta to konkretno znači, imajući u vidu da nisu postavljeni nikakvi limiti za ukidanje, objasnio je ministar zdravlja Olivije Veran koji je takođe prisustvovao konferenciji za medije, posle održanog zdrastvenog bezbednosnog saveta.

Veran je istakao da je za to potrebno da situacija u bolnicama bude takva da više ne bude odloženih operacija, a kao primer je naveo stanje u bolicama u avgustu, kada je bilo ispod hiljadu ljudi na reanimaciji. Danas ih ima oko 3.800, ali je njihov broj već počeo da se smanjuje.

- Primenjivaćemo vakcinalnu propusnicu dok god to bude bilo potrebno, ali ne duže od toga - kazao je ministar.

Zanimljivo je da su mere olakšane, ali da je istovremeno uvedena vakcinalna propusnica, što mnogi komentarišu kao kontradiktorni i zakasneli potez, kada je reč o ovom talasu. To što broj bolesnika u francuskim bolnicama opada i što je soj omikron mnogo manje opasniji od delte, daje opravdanu nadu da bi do kraja maja, kada se održava Rolan Garos, moglo da se dođe do prihvatljive situacije. Tim pre što većina epidemiologa smatra da će već sredinom marta stanje biti blizu normalnog.

Još jedna olakšavajuća okolnost je to što je, predstavljajući vakcinalnu propusnicu, premijer Kasteks u četvrtak naveo i uslove pod kojima će ona da važi, počev od 24. januara. To su potpuna vakcinacija, sa tri doze (treća doza primljena sedam meseci posle druge, a od 15. februara, četiri meseca posle druge), ali i potvrda o preležanoj bolesti ili sertifikat o kontraindikacijama na vakcinu, uz šta će biti potreban negativan test.

