NADAL NE MIRUJE U MELBURNU! Ušao u četvrtfinale pa još jednom OSTAVIO SVET U ČUDU, evo kako je komentarisao debakl Zvereva

A, nakon pobede protiv Francuza su njegove reči izazvale puno reakcija na društvenim mrežama.

Španac je prvo pričao o taj-vrejku prvog perioda igre koji je završen rezultatom 16:14.

- Igrao sam par dugih taj-brejkova, ali ovaj je bio sasvim lud, obojica smo imali šanse. Imao sam sreće da ga na kraju osviojim. Mislim da smo polovinu meča igrali taj-brejk - poručio je Nadal.

Pohvalio je i Manarina koji je imao očiglednih problema sa povredom.

- Igrao je na vrlo visokom nivou, bilo je jako teško kontrolisati njegove lopte. Išle su brzo, teško je bilo čitati mu servis, dobro je otvarao teren, bilo je teško uzvraćati. Počeo sam bolje da riterniram u sredinu na drugi servis i tu sam stekao prednost. Igrao je odlično. Kad pobedite Karaceva, ili Hurkača u tri seta, to je tako jer je igrao dobro, zar ne? - poručio je Rafa.

🚨 UPSET ALERT 🚨 @denis_shapo defeats the World No. 3 Alexander Zverev to set the stage for a QF against Rafael Nadal 🔥



🎥: @AustralianOpen | #AusOpen | #AO2022 pic.twitter.com/sOWQYFbk4O